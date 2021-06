Bimbo ritrovato: è tornato a casa, ora partono indagini procura e assistenti sociali/ Adnkronos (4)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Quanto al fatto che Nicola avrebbe aperto da solo la porta di casa, per andare a cercare i genitori dopo che al risveglio si era ritrovato in camera da solo, il padre ha spiegato che il figlioletto aveva imparato da qualche giorno ad usare la maniglia. Ricostruzione veritiera? Anche su questo come su tutti gli altri punti oscuri della vicenda sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.

Nel frattempo, ha appreso l'Adnkronos, anche i servizi sociali della Asl Toscana Centro sono stati allertati al fine di accertare se il minore vive in una situazione familiare che potrebbe essere per lui fonte di disagio e se i genitori sono adeguati a svolgere la loro funzione educativa. In questo la relazione socio-familiare sarà inviata per competenza dalle assistenti sociali alla Procura presso il Tribunale dei Minori.

Si indaga, peraltro, su un episodio di allontanamento simile che avrebbe visto protagonista l'altro figlio della coppia, che qualche tempo fa avrebbe percorso fino a un paio di chilometri lontano, quando fu ritrovato dagli abitanti dell'eco-villaggio di Campanara.