Bimbo ritrovato: è tornato a casa, ora partono indagini procura e assistenti sociali/ Adnkronos

24 giugno 2021 a

Firenze, 24 giu. - (Adnkronos) - Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato vivo ieri nei boschi di Palazzuolo sul Senio, nell'Alto Mugello, dove era scomparso per quasi due giorni, è stato dimesso questa mattina dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stato ricoverato in osservazione.

Il piccolo ha dormito a lungo e soprattutto ha mangiato e bevuto a sazietà, dopo un lungo digiuno. "Ha mangiato come un lupetto", raccontano dal reparto dove è stato in osservazione e dove ha potuto riposare abbracciato alla sua mamma Giuseppina. Ora è tornato a casa: per il viaggio di ritorno nel casolare sull'appennino tosco-emiliano, in località Molino di Campanara, frazione di Palazzuolo, non c'è stato bisogno di ricorrere all'ambulanza, perchè Nicola sta bene. A prenderlo in ospedale è stato il papà Leonardo con il fratellino Giulio, 4 anni. Così tutta la famiglia si è ricomposta nel viaggio di ritorno dopo la brutta avventura a lieto fine.

"Il piccolo ha trascorso una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all'osservazione breve all'interno del pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Meyer. Ha riposato insieme alla mamma - si legge nel bollettino medico - Questa mattina, trascorse le 24 ore necessarie per l'osservazione, le sue condizioni sono apparse buone ed è stato quindi dimesso alle ore 10 circa".