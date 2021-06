Ac: Ingroia-Granato-Crucioli, 'insieme per alternativa di sistema' (2)

24 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "In questo Parlamento è venuta meno qualunque forza che rappresentasse una visione diversa della società italiana -ha sottolineato il senatore Mattia Crucioli- Visione che aveva il M5S, ma si è perduto; anche la Lega ha avuto per un certo periodo un'aspirazione antisistema, ma chi è andato al potere si è accomodato, ha avuto paura di fare brutta figura nei salotti buoni. Noi nel 2018 credevamo in un cambiamento radicale delle regole nella società italiana. Ma visto che non andava così siamo arrivati al no alla fiducia a Draghi. Da lì è nato un percorso di aggregazione, perché ognuno di noi se non si organizza nel Palazzo non conta nulla. Per incidere sulle battaglie dobbiamo organizzare le energie, l'azione parlamentare ed eccoci qui".