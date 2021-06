Pil: S&P rialza a +4,9% stima crescita Italia in 2021 e 2022**

24 giugno 2021 a

Roma, 24 giu. -(Adnkronos) - Il rimbalzo già registrato nei primi mesi dell'anno e la spinta aggiuntiva portata dal Recovery Plan spingono l'agenzia S&P a migliorare le stime per la crescita del Pil dell'Italia nel 2021 e nel 2022 che dovrebbe attestarsi, in entrambi gli anni, a +4,9%: ad aprile scorso la valutazione di S&P era rispettivamente di +4,7 e +4,2%. Dopo la corsa di questo biennio la crescita è poi stimata in rallentamento a +1,8% nel 2023 e a +0,9% nel 2024. Nell'Eurozona il rimbalzo stimato per il Pil italiano quest'anno è secondo solo a quello di Francia (+5,6%) e Spagna (+6,4%).