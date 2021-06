Ue: Draghi, 'oggi appare che siamo tutti europei, enorme differenza rispetto a prima'

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Sentendo tutti i vostri interventi, appare che oggi siamo tutti europei. Se si confronta l'atmosfera oggi con quella di 5, 6 mesi fà, per non parlare di un anno fà, prima del Pnrr, si vede una enorme differenza". Così il premier Mario Draghi nella replica al Senato. "C'è' maggiore riconoscimento dell'Europa come entità di riferimento".

"Ma perchè? Questo senso di una maggiore appartenenza all'Ue da parte nostra, trova rispondenza anche nei Paesi membri" nella consapevolezza che "una sfida di queste dimensioni non si può affrontare da soli, ma insieme. Infatti appena chiesto di mettere all'ordine del giorno del Consiglio il tema immigrazione, la risposta è stata subito sì, e questo non va a credito di chi lo ha chiesto ma" è frutto della "consapevolezza" che si tratta di una "sfida sovranazionale".