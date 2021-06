23 giugno 2021 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Nella buona e nella cattiva sorte io e +Europa sosterremo il Governo Draghi. Chiediamo a Polonia e Ungheria di essere coerenti e di non usare la Ue solo come un bancomat, è anche una questione di credibilità". Lo afferma Emma Bonino nel suo intervento in Aula al Senato sulle comunicazioni del premier Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo di domani e giovedì.