Recovery: Ricci, 'Pd sia partito velocità'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - “Il via libera dell'Europa al Pnrr italiano, e le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ieri a Roma, ci rendono orgogliosi e certi che la sfida che abbiamo davanti è unica e irripetibile". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd.

"È un'occasione storica per il nostro Paese e per le forze riformiste chiamate a partecipare a questa importante opportunità. Ora inizia un nuovo capitolo, dobbiamo riuscire a spendere tutte le risorse europee e farlo bene, in maniera efficace e con onestà, come ha detto Draghi, ma anche velocemente, se vogliamo davvero realizzare progetti strategici importanti e necessari".

"Nei prossimi mesi la parola d'ordine per l'Italia sarà dunque ‘velocità', ed è fondamentale per una forza riformista come il Partito Democratico diventare il motore politico di un Paese più semplice e più veloce, perché in questa fase storica la velocità è democratica".