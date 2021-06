Omofobia: Mirabelli, 'da Draghi ribadita forza e autonomia istituzioni'

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Draghi ha con forza ribadito che in uno stato laico si rispettano le idee di tutti, che si garantiscono le libertà di tutti. Chi si aspettava che la lettera della Santa Sede potesse addirittura fermare i lavori parlamentari ha sbagliato e ha sottovalutato l'autonomia e la forza delle istituzioni e delle Camere. Ora avanti con il ddl Zan. Che protegge chi è più debole e discriminato e non chi di protezione non ha bisogno e le cui libertà, idee e opinioni sono tutelate dalla Costituzione”. Così su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli.