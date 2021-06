Olimpiadi: Vezzali, 'portare bandiera significherà anche mostrare reazione sport alla pandemia'

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - "Sto rivivendo, in una nuova veste, le emozioni vissute nel 2012, quando toccò a me l'onore che oggi tocca ai nostri 4 Portabandiera. L'orgoglio di portare in alto la nostra bandiera. Sventolare il tricolore significa rappresentare l'Italia e lo sport italiano nella vetrina internazionale più importante". Lo dice la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, Valentina Vezzali, nel corso del suo intervento, ai giardini del Quirinale, alla cerimonia di consegna della bandiera da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, alla delegazione azzurra che parteciperà ai Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo. "Quest'anno significherà mostrare anche la fierezza del nostro sport nel reagire dopo il periodo della pandemia, mostrare la faccia dei nostri ragazzi che, con entusiasmo e passione, forgiano quei diamanti che oggi splendono davanti a lei".