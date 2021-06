Olimpiadi: cerimonia inaugurale nel giorno degli 80 anni di Mattarella

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Tra un mese esatto, il 23 luglio, si svolgerà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo e quel giorno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, compirà 80 anni. Una coincidenza sottolineata dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna del Tricolore ai portabandiera italiani alle Olimpiadi e Paralimpiadi, Jessica Rossi, Elia Viviani, Federico Morlacchi e Bebe Vio.

"Ringrazio il presidente Malagò per aver sottolineato" che l'apertura della manifestazione olimpica "avverrà in coincidenza con il traguardo della mia non più giovanile età. Vorrei assicurare -ha affermato il Capo dello Stato- che questa non mi impedirà di seguirvi nel corso dei Giochi con particolare affetto".