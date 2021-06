23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - La rifondazione del M5S "va avanti spediti, stiamo uniti". Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la rassicurazione del capo politico in pectore ed ex premier, Giuseppe Conte, durante l'incontro con un gruppo di senatori a Palazzo Madama. Conte avrebbe rassicurato i suoi sulle voci di una frattura insanabile tra lui e il garante Beppe Grillo, spiegando che il progetto non finirà su un binario morto.