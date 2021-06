Investimenti immobiliari: l'analisi di Reisol sul mercato di New York

23 giugno 2021 a

(Milano 23 giugno 2021) - Milano, 23 giugno 2021 - Nel campo degli investimenti immobiliari New York rappresenta senza dubbio una delle location più interessanti, in grado di offrire in questo momento un mercato dinamico con numerose opportunità. La Grande Mela è una città cosmopolita e ricca di fascino, al centro della ripresa immobiliare delle grandi metropoli degli Stati Uniti.

In particolare, tra le zone più promettenti per gli investimenti in immobili a NY c'è Manhattan, un distretto dove la crisi del mercato causata dall'emergenza sanitaria è durata davvero poco. Già da ottobre 2020 la domanda di immobili ha ripreso a salire, soprattutto comparando il numero di contratti di acquisto registrati con il mese di agosto, quando le compravendite sottoscritte erano state appena 551.

Questo numero è cominciato ad aumentare nell'ultimo trimestre 2020, con una decisa accelerazione da febbraio 2021 con 1120 contratti rilevati, mantenendo una media considerevole nei mesi successivi di marzo (1365), aprile (1352) e maggio (1280). A Manhattan c'è una forte richiesta di immobili da parte degli investitori, anche grazie a un tasso di sconto medio a maggio del 7%, mentre per gli immobili di lusso oltre i 4 milioni la percentuale di sconto è superiore.

L'opinione degli esperti di Reisol sugli investimenti immobiliari a New York

L'alta domanda per l'acquisto di immobili a New York con finalità d'investimento è legata a diversi fattori. Uno di questi è senz'altro l'ottimo sconto concesso in questo periodo in zone come Manhattan, dove di norma le abitazioni vengono vendute al prezzo richiesto. Questo fenomeno sta interessando anche altri distretti come Brooklyn, dove i giorni di permanenza sul mercato di un immobile sono in media 56, contro i 75 giorni riscontrati a Manhattan.

In questa zona gli acquirenti cercano soprattutto case unifamiliari, appartamenti in condo building con buoni servizi, oppure appartamenti in multifamily composti da un massimo di 10 unità abitative. La domanda a Brooklyn è significativa per gli immobili con ampia metratura interna, dotati di spazi all'esterno e localizzati nelle vicinanze di parchi cittadini.

Come sottolinea anche Sara Traverso, Founder e CEO di

Le prospettive per gli investimenti nelle multifamily a New York

La nuova normalità introdotta con il post-Covid ha cambiato lo stile di vita dei newyorchesi, alla ricerca di immobili differenti rispetto al passato per soddisfare le proprie esigenze lavorative e personali.

Come anticipato, in questo scenario uno degli investimenti più gettonati sono sicuramente i condo building, una soluzione ideale per investire nel mercato immobiliare della Grande Mela. Si tratta di abitazioni flessibili, adatte a chi compra per finalità residenziali o di investimento, caratterizzate da una gestione versatile e regolamenti condominiale meno restrittivi rispetto ad altre tipologie di immobili.

In particolare, i condo building consentono di acquistare l'intera proprietà, è possibile comprare attraverso una società per usufruire di vantaggi fiscali importanti, senza nessun tipo di limitazioni per la locazione dell'immobile. Inoltre, queste case sono difficili da trovare e sono molto richieste sul mercato, si possono rivendere facilmente e forniscono una protezione in caso di bolle immobiliari. Nel dettaglio, molti investitori stanno preferendo in questo momento gli investimenti nei condo building di immobili townhouse multifamily, con una proprietà formata da varie unità abitative all'interno di villette a schiera.

Dopo la crisi pandemica la domanda per questo genere di immobili è cresciuta in modo consistente, stabilizzandosi durante la primavera 2021. Non a caso tra i nuovi progetti l'ambito residenziale ha ottenuto un forte riscontro nel primo trimestre 2021, con un 30% legato alla realizzazione di abitazioni di tipo multifamily. In maggioranza sono multifamily fino a 3 unità abitative con metratura fino a 280 metri quadri, con un focus nei distretti di Manhattan e Brooklyn seguiti dalle zone del Bronx, Queens e Staten Island.

È il momento giusto per investire nel mercato immobiliare di New York?

L'andamento del mercato immobiliare a New York sta mostrando performance importanti, con trend da non sottovalutare, come i numerosi interventi di riqualificazione urbana, la valorizzazione di alcune microzone strategiche e l'elevata potenzialità del settore legato agli immobili di lusso nella Grande Mela.

In questo contesto si inseriscono anche fattori come l'alta percentuale di sconto disponibile in questo periodo, la domanda in crescita verso nuove tipologie di abitazioni e la tendenza positiva per condo building e multifamily.

Allo stesso modo, è fondamentale investire tramite il supporto di consulenti esperti e specializzati, in grado di fornire tutta l'assistenza necessaria e le competenze indispensabili per prendere decisioni consapevoli.

Non bisogna soltanto individuare gli immobili giusti, ma anche tenere conto delle dinamiche urbane, dell'andamento del mercato immobiliare e delle agevolazioni fiscali. La soluzione migliore è affidarsi a dei veri professionisti, capaci di assicurare un approccio consulenziale adeguato, per trovare l'investimento immobiliare adatto alle proprie esigenze e realizzare un'operazione in linea con i propri obiettivi.

