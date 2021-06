Il marchio di arredo bar De Blasi pubblica il suo nuovo sito web

23 giugno 2021 a

Milano, 23 Giugno 2021.De Blasi, noto marchio italiano specializzato nella produzione di arredi professionali per bar e vetrine gelato ha pubblicato il suo nuovo sito web.

De Blasi offre, da oltre 50 anni, un elevato grado di esperienza nella produzione di arredamenti personalizzati per il settore bar e ristorazione. Propone accoglienti ambientazioni coordinate, con molteplici varianti di tipo espositivo e gestionale, oltre ad un'ampia gamma di vetrine progettate per la migliore presentazione e la perfetta conservazione di pasticceria e gelateria.

De Blasi coniuga il rigore del design con l'avanguardia nella tecnologia, uniti alla capacità costruttiva nel segno dell'alto artigianato italiano, famoso per originalità e cura dei dettagli.

I cataloghi che potete trovare nel sito illustrano la gamma completa delle linee di arredo DeBlasi: dalle più semplici ed essenziali a quelle più ampie ed esclusive. Tutte le proposte possono essere declinate sia in tinta unita sia in versione legno.

ZEN CAFE', definibile come best seller della nostra collezione, è progettato per locali sobri ed eleganti. Caratterizzato da linee squadrate, è il programma più rigoroso tra le numerose proposte di arredo. Il notevole spessore della bancalina (cm 3) definisce visivamente lo stile della pannellatura frontale: intera o a rettangoli, è disponibile nel decoro denominato “business” oppure, optional, con finitura decorativa “superior” o “fantasy” e in essenza naturale o in laccato. Retrobanchi disponibili con top inox o in marmo granito. Alzata con mensole regolabili.

TRENDY, versatile programma per locali di tendenza, caratterizza ambienti dall'atmosfera accogliente di piacevole frequentazione. La bancalina, lineare e squadrata, è impreziosita dal particolare design della sottobancalina e il piano può allungarsi e formare una mensola per “servizio snack”. Sulla pannellatura frontale sono inseriti angoli monolitici, rivestiti con vetro retroverniciato. I retro banchi, attrezzati con teche sospese a parete, sono dotati di illuminazione led.

SOHO è una linea di arredo versatile e rigorosa, adatta alle più diverse ambientazioni: a locali di servizio bar/caffetteria e/o ristorazione, in esercizio a qualsiasi fascia oraria della giornata. L'arredamento coniuga una spiccata evidenza espositiva a funzionale ergonomia d'impiego: pratico per gli operatori, accogliente e funzionale per il pubblico. Le linee, essenziali e raffinate, permettono di armonizzarsi a qualsiasi ambientazione stilistica: dal locale di gusto classico al bar di tendenza, dalla versione “bakery” alla sala da te', alla specifica pasticceria e ad angoli dedicati alla piccola ristorazione.

ART CAFE' è una linea di arredo per bar dall'estetica formale e rigorosa, che mostra come elemento caratterizzante l'evidente spessore della bancalina monolitica (realizzata in Solid Surfaces, uno speciale e innovativo materiale) e dotabile di eventuale illuminazione a led. Programma disponibile in finitura laccata, con motivo decorativo “business” o “superior”; optional con decorazione “fantasy” o in essenza naturale. Retrobanchi con top inox o in marmo granito. A muro, si apprezzano i mensoloni luminosi di forte spessore con illuminazione incorporata di serie.

DOLCEVITA è un versatile programma di arredo per bar, declinato in moduli canalizzabili a varie dimensioni (anche in altezza) e attrezzabili a diverse temperature. La componibilità si adatta egregiamente ad ogni esigenza espositiva, dalla pasticceria alla gelateria. L'impiego del vetro e l'ergonomico posizionamento delle mensole offrono opportunità di presentare i prodotti al meglio “in bella mostra”, per attivare curiosità e interesse da parte della clientela. Il geniale sistema modulare consente di coordinare le specifiche necessità del banco bar/caffetteria rispetto all'eventuale servizio di tavola calda con una linea di arredo funzionale, ideale per un punto-vendita polifunzionale.

MONOLITE è il programma di arredo ideale per bar d'avanguardia, caratterizzato da un forte impatto estetico. Nasce dalla originale creatività dei nostri progettisti, partendo dall'idea di un monoblocco dalla forma squadrata, leggermente staccato da terra, con impiego di materiali innovativi (come Solid Surfaces proposti in tinte unite o con listelli di legno applicati e trattati con vernici speciali) che consentono di non mostrare giunzioni. Le bancaline sono integrate alla pannellatura frontale, così da rappresentare anch'esse un unico volume. I retrobanchi, proposti con basi, offrono nella parte superiore mensoloni luminosi a muro, oppure alzate predisposte per nicchie di varie dimensioni e colori. Monolite è rivolto a un pubblico esigente e motivato, sensibile ad uno spiccato design di tendenza.

