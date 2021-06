HDT Automotive acquisirà Veritas AG

23 giugno 2021 a

- - HDT progetta, ingegnerizza e produce sistemi avanzati di gestione termica in regioni chiave della produzione automobilistica in tutto il mondo

- L'acquisizione crea un leader globale nei sistemi di gestione dei fluidi con un fatturato vicino a $1 Miliardo e

- Offre l'opportunità di espandere la presenza di HDT nel crescente mercato dei veicoli ibridi ed elettrici

LIVONIA, Michigan, 23 giugno 2021 /PRNewswire/ -- HDT Automotive Solutions LLC ha accettato di acquisire Veritas AG, un fornitore automobilistico con sede a Gelnhausen, in Germania, con competenze in elastomeri, plastica e metallo per sistemi di gestione dei fluidi, termici e di guarnizione. La transazione dovrebbe concludersi alla fine di ottobre 2021, soggetta a diverse condizioni tra cui l'ottenimento di tutte le necessarie approvazioni regolatorie.

Sebbene i termini dell'accordo non verranno divulgati, l'acquisizione immediatamente trasforma la HDT, raddoppiando le sue dimensioni e creando un leader globale nei sistemi di gestione dei fluidi, con un fatturato che si avvicina a $1 Miliardo. L'accordo aumenta le capacità avanzate di HDT nelle aree delle scienze dei materiali e delle giunzioni in gomma, plastica e metallo per i dispositivi di trasporto dei fluidi per diversi usi nell'industria automobilistica.

La transazione comprende tutte le unità operative Veritas a livello globale e aumenta la ricca esperienza di HDT nel supportare i propri clienti nello sviluppo delle applicazioni della scienza dei materiali. Il gruppo risultante espanderà anche le capacità ingegneristiche di HDT nello sviluppo e produzione di sistemi di gestione termodinamica per il crescente mercato dei veicoli ibridi ed elettrici.

Veritas AG impiega circa 4.400 persone in tutto il mondo in 12 sedi in Europa, Cina e nella regione US-MX-CA. I clienti includono case automobilistiche globali come il Gruppo Volkswagen, Gruppo BMW, Daimler, Ford e General Motors, così come molti fornitori importanti.

"Siamo grati per l'impegno del team di Veritas e non vediamo l'ora di iniziare il nostro lavoro insieme. Veritas giocherà un ruolo importante nell'espansione del nostro business globale, in particolare con i sistemi di gestione termica richiesti per il crescente mercato dei veicoli ibridi ed elettrici", ha detto Patrick Paige, CEO di HDT Automotive. "Con un'impronta globale ampliata e l'aggiunta di competenze chiave negli elastomeri e nelle materie plastiche, HDT è pronta a crescere mentre continuiamo a servire i nostri clienti globali ora e in futuro".

HDT Automotive è il risultato della fusione tra Huron e Dynamic Technologies. Nel 2017, Ardian, una casa di investimento privata leader mondiale, ha acquisito Dynamic Technologies e l'ha fusa con Huron, una società di portafoglio esistente controllata dal team Ardian North America Direct Buyouts.

Con quest'ultima acquisizione, HDT avrà 22 sedi nel mondo, tra cui impianti di produzione e centri di ingegneria in Nord America, Europa e Asia. L'azienda progetta, ingegnerizza e produce sistemi avanzati di gestione termica in regioni chiave della produzione automobilistica in tutto il mondo. La scala geografica estesa crea delle opportunità nell'insieme di clienti del Gruppo intero, e offre l'accesso a nuovi paesi di produzione a basso costo, tra cui Turchia e Bosnia Erzegovina, come anche una maggiorata presenza produttiva in Messico, Ungheria e Cina.

Informazioni su HDT Automotive Solutions

HDT Automotive Solutions è un fornitore leader a livello mondiale di componenti tubolari per il settore automobilistico, con una gamma diversificata di prodotti, capacità nei nuovi materiali, un'impronta produttiva globale e una base clienti ben bilanciata. Con sede centrale in Michigan, HDT ha dieci impianti di produzione negli Stati Uniti, in Canada, in Messico, in Italia, nel Regno Unito, in Polonia, in Ungheria e in Cina e serve il mercato automobilistico nordamericano, europeo e asiatico.

