Covid: Mazzeo, 'Zero ingressi nelle terapie intensive in Toscana'

Firenze, 23 giu. - (Adnkronos) - "I nuovi casi di contagio da Covid in Toscana sono 50. Calano anche i ricoveri: 150 (-8 rispetto a ieri) di cui 32 in terapia intensiva (-6 rispetto a ieri). L'altra buona notizia è che ci sono stati zero ingressi in terapia intensiva. La campagna vaccinale sta funzionando, ma mi raccomando, sempre prudenza e senso di responsabilità!" Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.