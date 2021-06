Covid: Draghi, 'ciclo vaccinale completato per circa 30% adulti' (2)

23 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Per quanto riguarda il pass italiano, il 17 giugno -ha ricordato Draghi- è stato firmato il Dpcm che definisce le modalità di rilascio. È quindi operativa in Italia la piattaforma informatica di rilascio della certificazione, che facilita la partecipazione ad alcune tipologie di eventi e gli spostamenti tra regioni, in caso di peggioramento del quadro epidemiologico".

"Dal primo luglio, la certificazione sarà valida anche come certificato verde europeo, per poter viaggiare da e per i Paesi dell'Ue e dell'area Schengen. Intanto, consentiamo già, alle stesse condizioni di certificazione, l'ingresso in Italia dei turisti provenienti dalle stesse aree, dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Giappone. Vogliamo permettere loro di venire in sicurezza in Italia, per aiutare i nostri albergatori e ristoratori a ripartire dopo un anno e mezzo di difficoltà", ha concluso il presidente del Consiglio.