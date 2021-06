Cosmetici biologici certificati? Wingsbeat, 5.000 prodotti per una bellezza naturale abbagliante

23 giugno 2021 a

a

a

(Milano 23 giugno 2021) - Milano 23 giugno 2021 - Wingsbeat è la bioprofumeria online per chi vuole vivere una bellezza seducente grazie a cosmetici naturali e prodotti biologici certificati. Una piattaforma digitale affiancata da tre Natural Concept store (Cagliari, Oristano, Villacidro) per oltre 50.000 clienti soddisfatti. In catalogo più di 5.000 articoli, con consegna in 24/48 ore, selezionati nell'ambito di circa 150 brand, in prevalenza eccellenze italiane.

È una proposta che sfrutta le potenzialità della natura per fornire tutto quello che serve per la propria cura. Sugli scaffali virtuali di wingsbeat.shop troviamo infatti

I marchi sono stati scelti dagli esperti dell'azienda per assicurare un'esperienza unica al cliente, senza compromessi in fatto di sicurezza e qualità. Tra i brand figurano infatti Parlux, Parentesi Bio, Eterea, Domus Olea Toscana, Alkemilla, La Saponaria, Solidea, Esmeralda, Gyada Cosmetics, Biofficina Toscana, Anarkhìa Bio, Maternatura, Bio's, Organic Shop, Tangle Teezer, Benecos, Esmeralda Cosmetics, Neve Cosmetics, Phitofilos, Khadì, Le Erbe Di Janas, Purobio e Antos.

Un'intera sezione è destinata a centinaia di articoli in saldo, con sconti che esaltano la convenienza. Mentre “Zero Waste” è la categoria dove trovare prodotti privi di qualsiasi tipo di plastica, dimostrazione dell'impegno di Wingsbeat per un mondo più sensibile al rispetto dell'ambiente.

Passando in rassegna la proposta troviamo anche Wingsbeat Collection, gli articoli realizzati dall'azienda, fornendo una soluzione al bisogno di make-up, prodotti per viso, corpo e capelli, idee regalo e altro ancora: dai pad struccanti in bambù alla cuffia doccia.

Oltre all'autorevolezza e alla credibilità di chi è attivo anche in ambito retail con tre punti vendita, Wingsbeat assicura un'esperienza di shopping a misura di soddisfazione del cliente: le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 42,90 euro e prevedono corriere espresso con consegna in 24/48 ore.

Non solo. In fase di selezione e nel post-vendita viene garantita la consulenza professionale. La conferma del successo riscosso nel pubblico giunge dalle opinioni verificate da eKomi, che ha assegnato allo store digitale il certificato d'oro di approvazione.

Non rinunciare al benessere naturale di cosmetici bio certificati, lasciati conquistare dall'irresistibile offerta di Wingsbeat. Il battito d'ali per la tua bellezza ti aspetta su www.wingsbeat.shop.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR