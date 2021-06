Brescia: 66enne ferito in strada da colpo arma da fuoco, indagano carabinieri

23 giugno 2021 a

a

a

Milano, 23 giu. (Adnkronos) - Un uomo di 66 anni, disoccupato, è stato gambizzato questa notte con un colpo d'arma da fuoco mentre era in via del Gallo, a Brescia. Gli hanno sparato da una macchina e un colpo ha colpito anche la vetrata di una parafarmacia lì vicino. La vittima si trovava nei pressi della forneria di proprietà del fratello: è stato trasportato in pronto soccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita.

Le indagini in corso sono del Nucleo operativo della compagnia di Brescia e non escludono alcuna pista e il sopralluogo è dei carabinieri della Sis del Nucleo Investigativo di Brescia.