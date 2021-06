Anno Record di go-live per Workday che si conferma leader di settore nella Soddisfazione dei Clienti

23 giugno 2021 a

L'accelerazione della Domanda di Soluzioni Finanziarie basate sul Cloud Determina un Aumento del 40% Anno su Anno nelle Implementazioni di Workday Financial Management.

Il Nuovo Punteggio di Customer Satisfaction dei clienti del 97% Riflette l'Impegno Costante a Collaborare per il Successo dei Clienti.

MILAN, Italy, June 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc.(NASDAQ: WDAY), società leader delle applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ha annunciato oggi che è riuscita a completare un anno record di implementazioni da parte dei clienti e posizionandosi come leader del settore in termini di customer satisfaction con il 97% dei clienti soddisfatti. L'indagine più recente sulla soddisfazione dei clienti è stata condotta con i contatti nominativi dei clienti che interagiscono con Workday su base giornaliera, e riflette la partnership in corso che Workday offre ai clienti mentre automatizzano la finanza aziendale, la pianificazione, le risorse umane (HR) e i processi di gestione della spesa in un mondo che cambia.

Nell'anno fiscale 2021 (1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2021), Workday e i suoi partner globali hanno completato più di 1.800 implementazioni di clienti* - per la maggior parte gestite virtualmente - per clienti di tutto il mondo, tra cui Alight Solutions, Flinders University, GE, Hong Kong Broadband Network, John Lewis Partnership, Nebraska Medicine e Prisma Health.

Inoltre, Workday ha riportato un aumento del 40% rispetto all'anno precedente nelle implementazioni di Workday Financial Management sia per i clienti nuovi che per quelli esistenti, dato che la domanda accelerata di soluzioni cloud-based di Workday per l'ufficio del chief financial officer (CFO) continua. L'ampio portafoglio di offerte finanziarie dell'azienda offre nuovi livelli di visibilità e controllo che vanno oltre i confini dei tradizionali sistemi ERP. Insieme, Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics e Workday Strategic Sourcing offrono una soluzione profonda e completa per la pianificazione e l'analisi aziendale attraverso i processi finanziari, tra cui record to report, report to forecast, contract to cash e source to pay.

Priorità alla Business Continuity per i clientiNel marzo 2020, Workday ha realizzato quasi tutte le implementazioni e la formazione globale per adempiere alle normative locali, statali e nazionali di quarantena a seguito della pandemia. Essendo una piattaforma cloud nativa, Workday è stata in grado di passare ai processi di implementazione virtuale in pochi giorni, riducendo al minimo le interruzioni dei piani di go-live e aiutando le organizzazioni di tutto il mondo. Le implementazioni dei clienti hanno interessato una varietà di settori e regioni, consentendo ai clienti di medie imprese con 500 dipendenti e alle grandi organizzazioni globali con oltre 500.000 dipendenti di mantenere la continuità aziendale e accelerare le iniziative di trasformazione digitale.

Commenti alle notizie"Workday ci ha permesso di fornire processi aziendali critici in un modo che sarebbe stato impensabile con il nostro ecosistema legacy e questo, a sua volta, ha consentito una transizione senza problemi al nostro go-live virtuale. Senza perdere un colpo, siamo stati in grado di completare il nostro ciclo di pianificazione delle prestazioni e dei salari e di lanciare un nuovo approccio di gestione della performance, il tutto in Workday", ha dichiarato Paul Davies, direttore delle operazioni per il personale di GE.

"Sapevamo che la tecnologia ingombrante è ciò che ha portato i migliori talenti a lasciare le organizzazioni e senza i migliori talenti non possiamo fornire la massima qualità di assistenza", ha affermato Brian Lancaster, vicepresidente della tecnologia dell'informazione, Nebraska Medicine. “Ed è per questo che Workday è stata così vitale nel nostro percorso di trasformazione, inclusa l'implementazione virtuale senza interruzioni di questa tecnologia. Nel settore healthcare IT, la tecnologia deve supportare e lavorare per i dipendenti per consentire ai nostri operatori straordinari di concentrarsi su ciò per cui sono stati addestrati a fare: salvare vite umane".

"All'inizio della pandemia, ci siamo impegnati a mantenere i nostri programmi di implementazione perché sapevamo quanto Workday potesse essere preziosa per aiutare i clienti a gestire attraverso e fuori questa crisi", ha affermato Emily McEvilly, chief customer officer, Workday. "L'incredibile capacità della nostra organizzazione di servizi e dei partner globali di fare perno e completare un numero record di go-live in un anno molto difficile sottolinea la nostra dedizione collettiva al successo dei clienti. Sono personalmente ispirato dai nostri clienti che sono stati partner incredibili in questo viaggio e hanno dimostrato agilità e resilienza lungo il percorso. Ci sentiamo fortunati che abbiano riconosciuto gli sforzi di tutti i nostri team di Workday nel supportare i clienti per ottenere un punteggio di soddisfazione del cliente del 97%".

*Progetti unici distribuiti con uno o più prodotti Workday

