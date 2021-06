23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Sul patto di stabilità e crescita non ci sono pericoli che possa essere ripresentato nella stessa formula di prima. La discussione è solo all'inizio, credo che andrà avanti fino a tutto il 2022, solo nel 2023 arriveremo a una proposta condivisa da tutti". Così il premier Mario Draghi, nella replica in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue di domani e venerdì.