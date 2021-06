Omofobia: Pingitore, 'ddl Zan così com'è a rischio censura ideologica, va modificato'**

23 giugno 2021 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Il ddl Zan secondo me merita di essere ancora discusso. Mentre la finalità è assolutamente condivisibile, perché non è tollerabile che ci siano aggressioni da parte di chiunque a causa di discriminazioni dovute all'identità sessuale, al tempo stesso gli articoli della legge - non la legge in sé- vanno rivisti perché secondo me possono provocare delle censure ideologiche". A dirlo all'Adnkronos è Piefrancesco Pingitore, intervenendo sulle roventi polemiche che accompagnano l'iter in Parlamento del disegno di legge contro l'omotransfobia firmato da Alessandro Zan.

"Le censure ideologiche sono possibili nelle pieghe della legge -spiega il maestro Pingitore- Che quindi dovrebbe essere ancora discussa e portata ad un utilizzo pienamente liberale. Questo il mio parere, sempre se è possibile parlare ancora", conclude Pingitore con ironia.