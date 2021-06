Bimbo scomparso: prefetto Firenze, 'Grande gioia per ritrovamento'**

23 giugno 2021 a

a

a

Firenze, 23 giu. - (Adnkronos) - "Oggi è veramente una grande giornata di gioia, innanzitutto per la mamma e il papa. E' importante oggi poter raccontare un'esperienza operativa che ha dato questo risultato così straordinario". Lo ha detto il prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, collegata in video conferenza alla conferenza stampa a Palazzuolo sul Senio sul ritrovamento del piccolo Nicola. "Anche il Capo della protezione civile ha espresso il suo apprezzamento e la sua gioia per la soluzione della vicenda", ha aggiunto Guidi.