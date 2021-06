Volontariato: Mattarella, Terzo settore struttura portante società non di supplenza'

22 giugno 2021 a

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - Verso il cosiddetto Terzo settore "occorre esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione protagonista, perchè nella nostra società, nel nostro Paese il Terzo settore è una struttura portante, non di supplenza, di autonoma, specifica responsabilità. Vi sono tante straordinarie evidenze di questo apporto e io non mi stanco di ringraziare il Terzo settore per il contributo che reca al carattere positivo della vita del nostro Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Milano alla Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi, ai quali ha espresso "ringraziamento e riconoscenza".