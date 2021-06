22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Dalla Germania alla Spagna, dalla Francia al Belgio: ben 13 paesi firmano la dichiarazione contro la legge che, in Ungheria, discrimina la comunità Lgbtqi. Avrei voluto vedere - e insieme a me moltissime persone- il nome dell'Italia fra i firmatari. Purtroppo non è successo". Lo scrive su twitter Laura Boldrini del Pd.