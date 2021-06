Roma: Ciarla (Pd), 'da Calenda attacchi disperati, arriverà quarto' (2)

22 giugno 2021 a

(Adnkronos) - "Questa è la ragione dei suoi attacchi scomposti e disperati -aggiunge Ciarla- che arrivano addirittura ad associare Alemanno a Bettini quando, considerando solo l'Auditorium e la Festa del Cinema, Calenda neanche se facesse il Sindaco a vita riuscirebbe a realizzare la metà di quello che ha fatto Bettini insieme a Rutelli e Veltroni per Roma. L'unico risultato che Calenda potrebbe dunque in sostanza conseguire con la sua azione è mandare la Raggi e il centrodestra al ballottaggio".

"Ma l'elettorato di centrosinistra è un elettorato intelligente, come anche la partecipazione alle primarie in una domenica di giugno testimonia, e quindi nei prossimi mesi emergerà con forza che l'unico voto utile per il futuro di Roma e contro la Raggi e la destra è quello per Roberto Gualtieri".