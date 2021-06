Riforme: Parrini-Ceccanti, 'bene seconda scheda per eurodeputati eletti in collegio unico'

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Abbiamo partecipato questa mattina alla riunione interparlamentare della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo con vari parlamentari nazionali su 'La riforma della legge elettorale europea'". Così Stefano Ceccanti, capogruppo Pd in Commissione Affari Costituzionali, e Dario Parrini, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato.

"Il confronto ha rivelato un'ampia convergenza, che ci vede particolarmente convinti, per aggiungere un'importante seconda scheda in cui gli elettori possano votare in un collegio unico europeo con liste transnazionali, anche di coalizione, capeggiate dai candidati indicati alla guida della Commissione, per rafforzare progressivamente l'anima federale delle istituzioni".

"Sarà poi importante lavorare per una sostanziale coincidenza tra i soggetti elettorali che si presenteranno sulla scheda del collegio europeo e i successivi gruppi parlamentari europei, analogamente a quanto stiamo proponendo per il livello nazionale”.