Recovery: Draghi, 'certo che diverrà strutturale se centrati obiettivi Pnrr'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Bisogna prima di tutto spendere bene e con onestà: se questo va in porto, sono certo che alcune parti dello sforzo fatto dalla Commissione e da tutti i Paesi diventerà strutturale, perché quella fiducia che ci è stata data è stata ben riposta. Quindi per noi è un orgoglio e una sfida, è una fase in cui l'Italia cambierà ma è anche l'occasione perché alcune parti del piano restino". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der leyen, agli studi di Cinecittà.