Poste: inaugura nel pavese mega-hub per e-commerce (2)

(Adnkronos) - L'hub di Landriano è dotato di un sistema automatico di "ultimissima generazione per lo smistamento che utilizza i più elevati standard tecnologici", spiega la nota.

Opera su quattro macchine interconnesse che suddividono automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume su 694 uscite, consentendo la gestione di buste e piccoli pacchi e pacchi di dimensione extralarge, per una capacità di circa 39mila pezzi all'ora. La dotazione all'avanguardia comprende anche un innovativo sistema di smistamento basato su tecnologia “autonomous mobile sorting” dotato di 17 robot. I pacchi vengono poi caricati direttamente sugli automezzi che provvedono alla distribuzione in tutta Italia.

Sul tetto sono stati installati 2.500 pannelli fotovoltaici di ultima generazione che generano energia elettrica in grado di coprire l'80% dei consumi dell'impianto, riducendo di 210 tonnellate le emissioni annue di CO2. "Con l'apertura del nuovo impianto di Landriano Poste Italiane conferma ancora una volta il suo ruolo di azienda di sistema, contribuendo allo sviluppo economico e sociale e alla transizione digitale ed ecologica del Paese".