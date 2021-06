Omofobia: Mirabelli, 'confronto non sia scusa per far decadere ddl Zan, fissiamo data aula'

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “La nostra posizione non cambia ma il confronto non deve essere un richiamo nobile che nasconde la scelta di fare decadere il provvedimento. Abbiamo grande rispetto per tutte le posizioni che anche la Chiesa esprime. Aspettiamo di vedere quali sono le reali argomentazioni, di capire di quali passaggi si tratta". Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd e capogruppo dem in commissione Giustizia.

"Il ddl non impedisce a nessuno di esprimere la propria opinione, ma impedisce la violenza e la discriminazione ed estende le tutele della Legge Mancino. Noi manteniamo la nostra posizione: di fronte all'ostruzionismo abbiamo detto di fissare delle date certe per la conclusione della discussione. Una data in cui portare il testo in Aula. Fissata quella, il Pd continua ad essere disponibile al confronto. E su questo ci si e' trovati con tutto il centrosinistra”.