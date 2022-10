Omofobia: Margiotta Broglio, 'su ddl Zan nessuna violazione del Concordato'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna violazione del Concordato. Le proteste sono legittime, per carità, ma il concordato non c'entra niente". Lo dice all'Adnkronos Francesco Margiotta Broglio, professore di Diritto ecclesiastico e di Relazioni fra Stato e Chiesa e presidente della Commissione governativa per l'attuazione del nuovo Concordato, dopo la richiesta formale presentata dalla Santa sede di rivedere il ddl Zan, in quanto violerebbe il Concordato tra Stato e Chiesa.

"Chiesa e Stato -aggiunge Margiotta Broglio- si occupino ognuno degli omosessuali e dei pedofili propri".