Nuovo Nissan Qashqai: innovazione dell'automobilismo

22 giugno 2021 a

a

a

(Milano, 22 Giugno 2021) - Design scolpito e avveniristico

Milano, 22 Giugno 2021 - Il nuovo

Eleganza interna e abitabilità

Il nuovo Nissan Qashqai 2021 è caratterizzato da un abitacolo capace di offrire tecnologie di ultima generazione e importanti dimensioni capaci di migliorare significativamente l'abitabilità della vettura. Il nuovo abitacolo è una perfetta combinazione di modernità, tecnologia e cura per i materiali e le tecniche costruttive, importante esempio di questo sono i sedili realizzati in pelle Nappa trapuntata con funzione massaggiante e rinfrescante incorporata. Il cockpit del nuovo Nissan 2021 è stato munito di uno schermo TFT da 12,3 pollici personalizzabile dal conducente. Grazie al Virtual cockpit, è possibile ottenere informazioni di ogni genere tra cui: navigazione, aggiornamento in tempo reale sul traffico, informazioni sui consumi o la pre-segnalazione dei limiti stradali. Punta di diamante dell'intero abitacolo e del posto guida è lo schermo touchscreen da 9 pollici, su cui vengono trasmesse le informazioni fondamentali di guida e attraverso il quale il conducente può essere sempre informato su traffico, messaggi in arrivo o chiamate.

Connettività e sicurezza

Dal punto di vista informatico il lavoro profuso da Nissan è molto rilevante. È infatti possibile configurare in pochi semplici passaggi la vettura per effettuare abbinamenti automatici con servizi come Android Auto o Apple CarPlay, grazie ai quali viene fornita la possibilità di trasformare il nuovo Nissan Qashqai in una vera e propria estensione dello smartphone. All'interno di un abitacolo così moderno non possono chiaramente mancare numerose prese USB di tipo A o C sia nella parte anteriore sia posteriore, per la ricarica dei telefoni o di dispositivi elettronici in genere. Tra gli accessori disponibili troviamo anche una piastra di ricarica wireless compatibile con i più moderni smartphone presenti sul mercato. Il nuovo Nissan Qashqai 2021 offre non solo tecnologie utili ad alleggerire il viaggio ma anche funzioni capaci di aumentare la sicurezza alla guida. Il pacchetto Nissan ProPILOT è un importante esempio dell'impegno profuso dalla casa nipponica per la creazione di un crossover tecnologico e sicuro, capace di proteggere in ogni circostanza il conducente e chi lo circonda. Grazie a questo pacchetto di sicurezza è possibile ottenere numerose funzioni di aiuto alla guida che includono tecnologie come il cruise control adattivo, in grado di regolare in completa autonomia la velocità in funzione del ritmo di percorrenza di chi ci precede. Oltre a tecnologie come il cruise control, sono inclusi sensori di mantenimento automatico della corsia, modalità di frenata di emergenza e telecamere per il controllo stradale e degli angoli ciechi.

Motorizzazione ibrida e nuove tecnologie

Nissan ha presentato Qashqai 2021 con due motorizzazioni di ultima generazione che garantiscono performance ed efficienza. Al momento del lancio, la nuova nata del gruppo Nissan, verrà venduta con la motorizzazione Mild Hybrid, caratterizzata da un motore 1,3 Hybrid benzina, disponibile in due tagli di potenza da 140 e 158 cavalli, uniti a una batteria da 12 V. Questa tecnologia di recente acquisizione, combinata al nuovo cambio X-Tronic, è capace di generare una potenza di alto livello, riuscendo allo stesso tempo a mantenere consumi ed emissioni sotto controllo, dimostrandosi potente ed ecologica. Mild Hybrid si basa su una stretta collaborazione tra il motore endotermico e la batteria, capace di rigenerare la propria energia durante le fasi di decelerazione e frenata, e verrà poi riutilizzata per incrementare la coppia e l'accelerazione in fase di ripartenza. Più nel dettaglio, l'energia della batteria è capace di generare una coppia aggiuntiva di 6 Newton metri per una durata massima di 20 secondi, capace di ridurre significativamente i consumi durante la guida giornaliera. I consumi di questa nuova, potente ed ecologica motorizzazione, si aggirano intorno ai 6,3-6,5 l/100 km. La seconda motorizzazione presentata è invece la e-Power, disponibile nel 2022, caratterizzata da un motore a benzina da 157 cavalli ed un propulsore elettrico da 140 kW di potenza.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl