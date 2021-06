Lirica: è morta Gianna Rolandi, soprano della New York City Opera

22 giugno 2021 a

Chicago, 22 giu. - dnkronos) - La cantante lirica statunitense Gianna Rolandi, che ha legato la sua fama di soprano alla New York City Opera, è morta domenica 2 giugno a Chicago all'età di 68 anni. Si era ritirata dalle scene nel 1994 e da allora fino al 2013 ha insegnato canto all'Opera di Chicago. Era sposata con il regista britannico Sir Andrew Davis.

Era nata a New York il 16 agosto 1952 da madre americana, il soprano Jane Frazier, e da padre italiano, il ginecologo Enrico Rolandi. Debutto all'Opera di New York nel 1975. Nell'arco di quasi vent'anni è stato un soprano di coloratura di primo piano, cantando oltre 30 ruoli operistici, tra cui Fortuna e Drusilla ne "L'incoronazione di Poppea" di Monteverdi, Cleopatra nel "Giulio Cesare" di Händel, Susanna ne "Le nozze di Figaro" e Regina della notte nel "Flauto magico" di Mozart. Tra i ruoli principali quelli in "Lucia di Lammermoor", Elvira ne "I puritani", Rosina ne "Il barbiere di Siviglia" di Rossini, Gilda nel "Rigoletto" di Verdi.

Gianna Rolandi si esibita anche su alcuni dei principali palcoscenici internazionali, come la San Francisco Opera, l'Opera House di Londra e il Glyndebourne Festival.