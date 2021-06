Europei: Zoff, 'Austria? l'Italia è in grado di passare, siamo tra le prime 4'

22 giugno 2021 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Aldilà delle tre partite giocate, è un anno e mezzo che l'Italia sta andando bene, certo le partite sono sempre da prendere con le molle però la Nazionale sarà in grado di battere l'Austria e superare questo turno". Lo ha detto Dino Zoff, ex tecnico e capitano della Nazionale, all'Adnkronos, in merito alla prossima sfida degli azzurri a Euro 2020 che agli ottavi di finale sfideranno l'Austria. "Visto tutto quello che è stato fatto e il momento che stanno vivendo - prosegue Zoff - direi che possiamo arrivare tra le prime quattro. Da quel momento in poi può succedere di tutto".