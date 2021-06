Europei: Raspadori, 'Austria squadra organizzata, dobbiamo essere pronti'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "E' una squadra forte, molto organizzata, dobbiamo farci trovare pronti e concentrarci su di noi, che credo sia la cosa più importante, e poi tutto il resto verrà da solo. Io credo che siamo contenti ma non per chi affrontiamo ma perché siamo passati, abbiamo fatto un grandissimo girone. Dobbiamo dare continuità, essere sereni e avere umiltà e dedizione". Queste le parole di Giacomo Raspadori, giovane promessa del Sassuolo e attaccante della Nazionale, dal ritiro di Coverciano in merito all'Austria, prossimo avversario dell'Italia agli ottavi di finale di Euro 2020.