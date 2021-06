Covid: Fontana, 'via mascherine simbolo ottimismo per ripresa economica'

22 giugno 2021 a

Milano, 22 giu. (Adnkronos) - "Dal 28 giugno, all'aperto, in Lombardia potremo togliere le mascherine. È un importante passo avanti consentito dai dati sanitari in costante e progressivo miglioramento. È un segnale di libertà in vista dell'estate con la stagione turistica, ma anche un simbolo di ottimismo per la ripresa economica". Lo sottolinea il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

"Sappiamo quanto le mascherine siano indispensabili per proteggerci; usiamole quando necessario, come negli ambienti al chiuso e in presenza di assembramenti, e continuiamo a mantenere comportamenti responsabili", conclude.