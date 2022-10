Consulta: avvocato di Stato Faraci, 'Cassazione ha già ritenuto di perimetrare su diffamazione'

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Il diritto vivente ha già registrato pienamente la vostra ordinanza perché la decisione del febbraio 2021 la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, prendendo spunto dall'ordinanza in questione (132/2020 - ndr) ha annullato una condanna alla pena detentiva per diffamazione a mezzo Facebook ed ha già ritenuto di perimetrare ed applicare la sanzione penale solo dove il fatto diffamatorio esclusivamente direttamente o indirettamente convogli messaggi di odio o istigazione ad altri reati". Lo ha detto nel dibattimento di questa mattina sulla pena detentiva ai giornalisti per il reato di diffamazione a mezzo stampa in Consulta l'avvocato di Stato Salvatore Faraci.

Faraci ha aggiunto: "Visto che la Corte europea non dubita dell'astratta possibilità di presidiare con la sanzione penale il reato di diffamazione, là dove soggettivamente o oggettivamente grave, perché in quel modo spetta sempre al giudice del merito come nella citata sentenza 13993, quando la Cassazione procedendo all'annullamento indice al giudice il rinvio di attenersi alle vostre indicazioni".

L'altro legale dell'Avvocatura di Stato, Maurizio Greco, aveva prima affermato che "nel bilanciamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti avete la possibilità di bilanciare le aggravanti e ritenerle eccezionali, e nelle ipotesi attenuanti sanzionare solo in maniera pecuniaria".