Calcio: Marlon, 'un onore essere allo Shakhtar, ritrovare De Zerbi è un vantaggio'

Roma, 22 giu. - (Adnkronos) - "Essere qui è un onore, sono davvero felice. Questo club ha la mia stessa filosofia e i miei stessi obiettivi". Queste le prime parole di Marlon da giocatore dello Shakhtar Donetsk dove ritrova il suo tecnico al Sassuolo Roberto De Zerbi. "Amo la filosofia di gioco dell'allenatore. Ritrovarlo qua sarà un vantaggio per me e per l'intera squadra", aggiunge il 26enne difensore al sito ufficiale del club ucraino.