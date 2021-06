Musei: diventa realtà 'Uffizi diffusi', partono 5 mostre in altrettanti comuni toscani** (3)

22 giugno 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Questa operazione è molto importante per il nostro territorio e per il mondo dell'arte - dichiara il presidente di Fondazione Cr Firenze, Luigi Salvadori – perché valorizza quel grande museo diffuso che è una delle ricchezze della Toscana e dell'Italia. È anche il proseguimento di un nostro importante progetto di marketing culturale territoriale chiamato 'Piccoli Grandi Musei', avviato nel 2005 e che ha avuto l'intuizione, prima che il fenomeno assumesse più ampie proporzioni, di far conoscere e apprezzare le bellezze meno note della nostra terra e le sue specifiche identità. Esso ha interessato complessivamente 96 piccole realtà che, grazie a questa operazione, hanno avuto complessivamente quasi un milione di visitatori e importanti riflessi anche sulle professionalità e sulle imprese presenti in quelle zone'".

"Terre degli Uffizi" è il primo progetto che prende avvio dalla strategia degli "Uffizi diffusi", ha ricordato Eike Schmidt: "in poche parole, è come un robusto ramo che parta dal tronco di un albero estremamente vitale, in fase di crescita. Insieme alla Fondazione Cr Firenze si è trovata una formula attuativa immediata e concreta nelle prime cinque mostre, tutte dedicate ad argomenti sofisticati ma anche saldamente ancorati ai territori di destinazione. Non si tratta di iniziative volte solamente a incrementare il turismo ancora tentennante dopo un anno e mezzo di pandemia: esse sono infatti destinate soprattutto alla popolazione locale, nell'intento di rafforzare il senso di appartenenza e identità che è alle radici del più alto, del più nobile senso civico".