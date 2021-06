Europei: Feltri, 'polemica su chi non si inginocchia grave manifestazione imbecillità'**

22 giugno 2021 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Ma a una persona cosa volete che gliene freghi se uno si sdraia o si inginocchia? Che senso ha fare una polemica per una cosa simile? Sono in difficolta a capire certe manifestazioni cosi gravi di imbecillità". Così Vittorio Feltri commenta le polemiche in seguito alla partita dell'Italia contro il Galles all'inizio della quale alcuni giocatori della Nazionale si sono inginocchiati come manifestazione di vicinanza al Blacks Lives Matter. "Chiedersi perché alcuni lo abbiano fatto e altri no mi sembra veramente una solenne fesseria -incalza Feltri- Ognuno è libero di fare quello che vuole, chi si vuole sdraiare si sdrai, chi vuole restare in piedi resti in piedi, chi preferisce inginocchiarsi lo faccia. Ma non esiste che ci sia l'obbligo di eseguire degli esercizi in campo per compiacere Tizio, Caio o Sempronio!".