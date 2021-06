Violenza su donne: rinnovato protocollo tra Regione Lombardia e prefetture

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - E' stato rinnovato per un altro triennio il 'Protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Il documento, siglato oggi dal prefetto di Milano, Renato Saccone, con i prefetti delle Prefetture lombarde, e dall'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli, prosegue per altri tre anni l'attività iniziata nel 2017, con l'obiettivo di realizzare iniziative e attività di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riferimento all'individuazione di percorsi di formazione e specializzazione rivolti al personale delle forze dell'ordine.

Nel corso del biennio 2018-2019 hanno partecipato alla formazione complessivamente 723 operatori tra polizia di Stato e Arma dei carabinieri per assicurare la migliore assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli, con un efficace collegamento con i centri antiviolenza territoriali.

A conclusione della positiva esperienza del triennio passato, e in considerazione della priorità che il tema continua a rivestire, l'accordo, sottoscritto oggi, riprende e rafforza le iniziative già messe in campo con l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, sia sotto il profilo operativo che tecnico-giuridico, e con l'implementazione della rete regionale antiviolenza. "La firma di questo protocollo - ha spiegato Locatelli - rappresenta un altro fondamentale passo avanti nella lotta alla violenza contro le donne, che soprattutto in questo ultimo anno, per via dell'isolamento forzato, ha visto un significativo aumento dei casi ma anche di maggiore fatica nell'intercettarli".