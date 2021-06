Università: Bonetti, 'con matematica giovani abbattano gender gap per nuove professioni'

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Nel nostro Paese, purtroppo, il gap di competenze tra ragazze e ragazzi, soprattutto nell'ambito della matematica è tra i più alti a livello internazionale. Lo dico da donna, da matematica e da ministra delle Pari opportunità". Lo ha affermato Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità, nel suo saluto introduttivo alla lezione inaugurale dell'iniziativa Mathexcellence, promossa dalla facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali e dal Centro Mathex (Centro di ricerca per le applicazioni della matematica e dell'informatica) dell'Università Cattolica di Brescia.

"È un divario che frena il mondo femminile dal poter accedere alle professioni del futuro, che prioritariamente richiederanno questo tipo di competenze e dal portare la propria esperienza di femminilità nella progettazione degli algoritmi del tempo che stiamo costruendo. Se questo non assume già oggi anche lo sguardo del femminile rischia di essere un processo che esclude", continua la ministra, che ha parlato anche nella sua veste di professoressa universitaria di Analisi matematica.

Secondo la titolare del ministero delle Pari opportunità, "non è vero che le ragazze sono meno portate per la matematica: ci sono degli 'unconscious bias' iniziali, di retaggio culturale collettivo nelle famiglie, già nella prima infanzia". Ecco perché, ha detto rivolgendosi ai 53 studenti (17 dei quali femmine, pari al 32%) delle classi quarte delle scuole superiori, "la vostra esperienza può avere un impatto straordinario sulla vostra generazione: poter convincere i vostri coetanei che, attraverso la scienza e la matematica, in particolare, c'è tutta una realtà da animare, costruire, intercettare per rimettere insieme cervello, cuore e dimensione esperienziale".