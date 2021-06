Schneider Electric annuncia il primo Data Center modulare EcoStruxure™ All-In-One Liquid Cooled

21 giugno 2021 a

a

a

(Stezzano (BG), 21 giugno 2021) - • Il primo Data Center modulare prefabbricato al mondo a Raffreddamento di Precisione “con Struttura Rack e Server Immersi in Fluido Refrigerato”

• Elaborazione ad Alte Prestazioni e Massima Sicurezza.

• La configurazione standardizzata ospita fino a 60kW di carico IT ad alta efficienza con un PUE di 1.03

• Gestione e servizi semplificati con monitoraggio sempre e ovunque e assistenza tramite smartphone

Stezzano (BG), 21 giugno 2021 –

Il nuovo modulo prefabbricato consentirà alle applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC) più intensive in termini di CPU e GPU di essere distribuite con maggiore affidabilità in ambienti difficili e remoti.

Dalla produzione industriale e dai siti automobilistici, alle telecomunicazioni, ai siti militari, alle miniere, ai siti petroliferi e di gas, questa novità assoluta per il mercato permette di elaborare i dati in tempo reale più velocemente con maggiore innovazione, efficienza e minore latenza.

Collocata in un container standard ISO da 20', la nuova soluzione All-In-One ospita un carico IT standard di 60kW, con una capacità IT fino a 336kW disponibile come soluzione personalizzata. Il sistema include anche un UPS trifase Galaxy VS da 80kW, una batteria completa di back-up, protezione antincendio, reiezione del calore completamente integrata e raffreddamento ridondante. Il monitoraggio e la gestione a distanza sia dell'ambiente fisico che delle apparecchiature IT sono abilitati con il premiato software IT EcoStruxure.

Come parte della gamma

Tutte le attrezzature sono installate e testate in fabbrica per fornire prestazioni resilienti e prevedibili con un rischio ridotto fin dal primo giorno.

Maggiore sicurezza, resilienza ed efficienza con il raffreddamento di precisione a immersione della Struttura Rack e dei Server.

Progettato per applicazioni sostenibili, il nuovo modulo All-In-One combina un'alta efficienza con un PUE ultra-basso <1.15, - raggiungendo in alcuni casi anche valori di 1.03

L'uso del raffreddamento a liquido riduce la necessità di apparecchiature di trattamento dell'aria, semplificando l'infrastruttura di raffreddamento ed eliminando la necessità di ventilatori. Questo offre il duplice effetto di ridurre l'uso di energia dell'infrastruttura, rendendo più potenza disponibile per il carico IT e migliorando l'affidabilità dell'ambiente. Riduce anche la manutenzione e la complessità del servizio attraverso l'esclusione dei dispositivi elettromeccanici, che richiedono aggiornamenti e sostituzioni regolari.

Utilizzandole strutture rack raffreddate a liquido Ku:l 2 di Iceotope integrati con il sistema rack NetShelter Liquid-Cooled di Schneider Electric, le apparecchiature IT mission-critical sono completamente isolate dall'ambiente e raffreddate ad immersione di precisione in un involucro sigillato e impermeabile a polvere, gas e umidità. Sicuro e a prova di manomissione, l'attrezzatura informatica, di archiviazione e di rete viene fornita con un livello extra di sicurezza fisica e di connessione I/O.

"Oggi, la domanda per le CPU e le GPU più potenti è aumentata praticamente in ogni applicazione IT, mentre allo stesso tempo avere spazi adatti e sufficienti è una sfida sempre più stringente", ha dichiarato Robert Bunger, Program Director, CTO Office, Schneider Electric. "Il nuovo modulo prefabbricato Data Center All-In-One Liquid-Cooled soddisfa la necessità di distribuire la potenza di elaborazione ad alta intensità di calcolo in un ambiente edge compatto, sicuro e dedicato, che può essere distribuito quasi ovunque in appena sei settimane".

Maggiore affidabilità e visibilità nei luoghi più remoti:

• Monitoraggio e gestione proattivi con EcoStruxure IT Expert, il software DCIM aperto, interoperabile e vendor-agnostic di Schneider Electric per Edge, Distributed IT e Data Center. La prova di

• Maggiore affidabilità grazie a EcoStruxure Asset Advisor, un servizio di monitoraggio remoto abilitato al cloud, in grado di monitorare, risolvere e tracciare i problemi del sito in modo tempestivo ed efficiente.

• Advanced Out of Band Management (OOBM) fornito tramite Avnet MaaXBoard single board computer con API conforme a Redfish per la gestione delle apparecchiature IT anche quando i server sono spenti o non rispondono più.

Schneider Electric ha precedentemente annunciato una partnership con Iceotope e Avnet, consentendo ai server di livello enterprise di una serie di OEM di essere integrati con un'infrastruttura di raffreddamento di precisione a immersione prima della distribuzione - aumentando la velocità e la convenienza delle distribuzioni e riducendo i rischi di servizio associati all'installazione sul campo delle apparecchiature server.

Per saperne di più sul nuovo Schneider Electric All-In-One Prefabricated Liquid Cooled Data Center,

***

EcoStruxure

EcoStruxure ™ è la nostra piattaforma e architettura aperta, interoperabile e abilitata per IoT. EcoStruxure offre ai nostri clienti un valore aggiunto in termini di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure sfrutta i progressi in IoT, mobility, rilevamento, cloud, analisi e sicurezza informatica per fornire innovazione a ogni livello. La soluzione include prodotti connessi, Edge Control e app, analisi e servizi supportati dal Customer Lifecycle Software. EcoStruxure ™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di asset in gestione.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Essendo un'azienda customer-centrica, Schneider Electric è il tuo consulente di fiducia per aumentare l'affidabilità degli asset, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della tua azienda verso sostenibilità, efficienza e sicurezza.

About Schneider Electric

L'obiettivo di Schneider Electric è consentire a tutti di sfruttare al meglio l'energia e le risorse, coniugando progresso e sostenibilità. Questo è ciò che definiamo, Life Is On.

La nostra missione è essere il Partner digitale per la sostenibilità e l'efficienza.

Guidiamo la trasformazione digitale integrando le migliori tecnologie mondiali per la gestione dei processi e dell'energia, prodotti connessi dal campo al cloud, soluzioni di controllo, software e servizi per tutto il ciclo di vita; in questo modo, rendiamo possibile la gestione integrata di case, edifici, Data Center, infrastrutture, industrie. Siamo la più locale delle aziende globali.

Promuoviamo l'adozione di standard aperti e la creazione di ecosistemi di partnership che condividano con noi uno scopo significativo e i nostri valori di inclusione e di valorizzazione delle persone.

Risorse utili

•

• Schneider Electric white paper #265 “

•

•

•

Hashtags: #LifeIsOn #datacenters #modulardatacenters #liquidcooling