Roma: Marino, 'i numeri delle primarie non sono chiari'

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "I numeri dei partecipanti non sono chiari. Secondo alcuni riscontri siamo sotto i 37.000 c'è chi dice 45.000, e parla di successo. In realtà, siamo ben lontani dai 110.000 Romani che votarono alle #Primarie nel 2013 ed è un peccato perché è evidente che limitando il dibattito e usando espressioni come “candidato unico” si è anche limitata la motivazione ad esprimersi dei cittadini". Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino.

"Come ho detto alla ottima Susanna Turco nella mia intervista su L'Espresso, se chi gestisce la gara fa di tutto per rendere l'obiettivo non contendibile che senso ha la gara stessa? In ogni caso, comunque vadano le elezioni in autunno spero davvero che la visione, la preparazione e la voglia di migliorare #Roma che sono propri di Giovanni Caudo siano di ispirazione per chi governerà la mia amata Roma", aggiunge Marino.