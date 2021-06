Milano: Sala, 'scelta ecologista irreversibile, servono forze nuove'

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - Nei prossimi mesi di 'uscita' dalla pandemia di Covid, "servono a mio avviso due cose: la prima è credere non in maniera dogmatica ma precisa che c'è bisogno di fare altro nelle nostre comunità. C'è sempre bisogno di crescere nelle nostre città, ma la società cambierà nell'atteggiamento. E certamente la scelta di andare verso l'ecologia e l'ambientalismo è irreversibile, universale, è scelta dal capitale: non possiamo pensare che per noi sia diverso". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, all'evento in Fiera Milano.

Secondo il sindaco, "la seconda cosa è capire chi. Siamo noi a guidare questa rinascita? Io penso che servano forze diverse, forze nuove, spazio a qualcuno che non ha ancora dato a sufficienza. Qualcuno giovane, che ha più volontà. Questo è un momento in cui ognuno di noi si deve chiedere se ha le qualità e la voglia di girare pagina per poter essere protagonista", ha concluso.