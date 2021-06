Milano: Consiglio Comunale conferisce cittadinanza onoraria a milite ignoto

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - È stata approvata dal Consiglio comunale di Milano la delibera di indirizzo politico per il conferimento della cittadinanza onoraria di Milano al Milite Ignoto. Il Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, in vista della ricorrenza del centenario della traslazione del Soldato Sconosciuto all'Altare della Patria (4 novembre 1921), si è rivolto per promuovere il conferimento della cittadinanza onoraria da parte di tutti i Comuni all'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Anci con una nota del 16 settembre 2020 ha segnalato la proposta aderendo al valore dell'iniziativa, che è stata condivisa da Anci Lombardia nel febbraio 2021, evidenziando come “dopo un secolo, celebrare il Milite Ignoto significa rendere omaggio alla forza, al valore e alla tenacia di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasione si sono sacrificati per la Patria” e ritenendo che il conferimento al Soldato Sconosciuto della cittadinanza onoraria da parte dei Comuni concorra “non solo a rendere omaggio alla figura del caduto, ma anche a renderlo cittadino di tutta la nazione".