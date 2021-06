Fiera Milano: Palermo, 'pronti a ripartire dopo 16 mesi duri'

21 giugno 2021 a

Milano, 21 giu. (Adnkronos) - "Sono stati 16 mesi duri, abbiamo perso il 72% fatturato e abbiamo perso la possibilità di essere questo volano per le imprese. Ma ci siamo attrezzati e abbiamo lavorato per essere pronti a ripartire con forza". Così l'ad di Fiera Milano, Luca Palermo, in occasione della ripartenza del calendario fieristico milanese.

"Vogliamo tornare ad ospitare nei nostri padiglioni gli oltre 4,5 milioni di visitatori e le 36mila aziende provenienti da ogni parte del mondo, lasciandoci definitivamente alle spalle questi ultimi mesi di chiusura quasi ininterrotta", dice ancora.

"In questo lungo periodo abbiamo capito quanto Fiera Milano, assieme alla sua città e a tutto il territorio, debba giocare un ruolo di primo piano per aprirsi di nuovo ai mercati internazionali, come un ponte che mette in collegamento opportunità di crescita e di sviluppo. Dobbiamo essere un hub, non solo fisico, dove valorizzare e promuovere il potenziale del brand Italia. Il settore fieristico sta attraversando una fase di rapida evoluzione e noi, come Fiera Milano, abbiamo il dovere di sentire ancora più forte la responsabilità di essere una delle maggiori leve di slancio per il sistema produttivo italiano”, conclude.