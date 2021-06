Covid: cambia il consumo di cultura, giovani leggono di più e si affermano i podcast (2)

21 giugno 2021 a

(Adnkronos) - Aumentano acquisti di libri e lettura. I dati di Aie, presentati nell'indagine 'Effetti del Covid-19 sul mercato e i comportamenti d'acquisto in questa prima parte del 2021', mostrano che l'aumento delle vendite è continuato anche nel 2021: da gennaio a maggio le vendite sono state pari a 591 milioni di euro, in crescita del 47% sul 2020 e del 19% sul 2019. I motivi di questa crescita sono dovuti al fatto che il 31% dei lettori dichiara di leggere di più perché ha voluto dedicare più tempo alla lettura (53%), perché vuole articolare la sua dieta culturale oltre le serie tv (22%), ma soprattutto perché ha scoperto un'offerta e delle proposte nuove.

Cresce la lettura e crescono, per il 25% dei lettori, anche gli acquisti. Tali lettori indicano come spinta a comprare più libri il fatto che stanno leggendo di più (42%), l'esistenza dalle promozioni (22%), la pubblicazione di titoli che hanno intercettato gli interessi e le loro curiosità (16%) e la riapertura delle librerie che ha permesso di vedere e conoscere meglio, e quindi comprare, le novità in uscita (16%).

I risultati dimostrano che crescono gli eventi online e gli audiolibri: l'80% degli editori ha ridotto, nel 2020, i propri eventi live e la partecipazione a eventi terzi quali saloni, fiere e festival; il 65% ha realizzato un numero maggiore di eventi online rispetto al pre-pandemia, grazie ai quali ha incrementato la propria visibilità sul web e attratto nuovo pubblico. Per il 2021, gli editori dichiarano di voler aumentare la quota di budget dedicata alle attività digital: il 50% di loro si concentrerà su eventi e pubblicità online.