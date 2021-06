Comunali: Boccia, 'cercheremo unità fino alla fine se no la chiederemo agli elettori'

21 giugno 2021 a

Roma, 21 giu (Adnkronos) - "Le alleanze sono da fare con gli elettori, sapendo che nelle città in cui le forze politiche che possono governare insieme sono state su fronti diversi è più difficile costruire alleanze al primo turno". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina parlando delle primarie e delle elezioni comunali.

"Dove si può lo facciamo, dei 14 capoluoghi di provincia in 7 il centrosinistra è unito e c'è l'allenza con il M5s. Negli altri 7 c'è una trattativa, vedremo. Dove si potrà fare lo faremo, se no c'è il secondo turno -ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd-. Nei capoluogo regionali siamo uniti in 2 città su 6, Roma e Bologna. Nelle altre vedremo, sapendo che l'avversario è la destra".

"Uniti sconfiggeremo le destre, mi auguro che a questa visione possano partecipare le forze di tutti quelli che sono alternativi alle destre, sapendo che chi prova a danneggiare il centrosinistra, e a farlo sul Pd, aiuta la destra, non costruisce una alternativa. Ecco perchè ho insistito sull'unità. Se l'unità non si riesce a costruire fino al deposito delle liste, la chiederemo agli elettori".