Bce: Lagarde, 'situazione migliora e fiducia risale, accelerazione in secondo trim.'

21 giugno 2021 a

a

a

Roma, 21 giu. -(Adnkronos) - "Le prospettive economiche migliorano e torna a salire la fiducia: ci aspettiamo un'accelerazione in questo trimestre grazie al sostegno degli interventi di stimolo fiscale e monetario e a un consistente rimbalzo dell'attività dei servizi in particolare" Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, in audizione al Parlamento europeo, ripercorrendo i temi già espressi in occasione dell'ultima conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio direttivo dell'Eurotower.