Arriva l'affare pazzesco Prime Day di Oclean X Pro Elite Super Smart Electric Toothbrush

- PECHINO, 21 giugno 2021 /PRNewswire/ -- L'atteso Amazon Prime Day 2021 prenderà il via il 21 giugno e durerà 48 ore. In questo festival, ogni negozio sta gettando fuori le loro migliori offerte, e così è Oclean, un professionista sui prodotti per la cura orale, sta offrendo offerte incredibili e regali bonus gratuiti durante il grande evento. E il bestseller Oclean X Pro Elite è sulla lista!

Qual è il grande affare di Oclean X Pro Elite?

Perché è andato fuori stock, decine di migliaia, in pochi giorni dal debutto. Molti influencer tecnologici e professionisti del settore dentale lo raccomandano, e gli acquirenti di tutto il mondo gli hanno dato valutazioni generose. E Oclean sta dando un grande affare e regali bonus gratuiti durante l'evento!

Perché amiamo Oclean X Pro Elite?

Più silenzioso di qualsiasi altro

Oclean offre ora una soluzione aggiornata. Con una tecnologia originale di riduzione del rumore, Mute Oclean X Pro Elite mantiene il rumore a 45 db, non più di un leggero sussurro. La silenziosità è celebrata dai media e dai clienti: non si era mai pensato che il rumore dello spazzolamento potesse essere un sollievo fino a Oclean X Pro Elite. Ed è importante menzionare che la silenziosità non riduce la potenza di pulizia.

Forte potere pulente

Design elegante e pratico

lo schermo si accende automaticamente, questa funzione è molto facile da usare. Lo spazzolino è impermeabile IPX7, e viene fornito con un supporto a muro per riporre facilmente la macchina e mantenerla asciutta e senza muffe

Carica facile

Ti ricordi di dover infilare il tuo spazzolino nella stazione di ricarica e aspettare un giorno o una notte intera? Con un pad di ricarica rapida senza fili, puoi facilmente riportare in vita il tuo Oclean X Pro Elite entro 3,5 ore.

Super intelligente, ti guida a lavarti i denti correttamente

Oclean APP può abbinare piani di spazzolatura professionali in base alle condizioni orali e alle abitudini alimentari dell'utente. Puoi anche personalizzare i tuoi piani personali nell'APP per mantenere la salute orale con un supporto professionale.

solo Amazon Prime Day: https://bit.ly/3iHhbGJ

Prezzo di vendita: €59.99 (15% OFF del prezzo di listino €69.99)

Tagliacapelli Enchen gratis (Vale 13 euro) per ogni ordine di Oclean X Pro Elite.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1537705/ocleana.jpg